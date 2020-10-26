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النصر يوقع عقد لمدة 10 أعوام مع شركة الوسائل السعودية لخوض مبارياته في استاد جامعة الملك سعود
http://almnatiq.net/?p=915962
المناطق - الرياض

وقعت إدارة النصر، الإثنين، عقداً مع شركة الوسائل الفائزة باستثمار ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 أعوام، ليصبح الملعب بذلك خاصاً بمباريات الأصفر، ونشرت الشركة فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جاء فيه “الشمس في ملعب الجامعة”.
وكانت الشركة قد فازت بعقد استثمار ملعب الجامعة لمدة 10 أعوام، في يوليو الماضي، بعد منافسة مع شركة الهلال الاستثمارية.
واحتضن ملعب الجامعة، مباريات فريق الهلال في المواسم الثلاث الماضية، بعد اتفاقية أبرمها الأمير نواف بن سعد رئيس النادي آنذاك، مع شركة صلة التي فازت بعقد استثماره من جامعة الملك سعود عام 2017.
يذكر أن الفريق الأصفر افتتح مبارياته في الموسم الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بالخسارة أمام الفتح 2-1، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
هذا، ومن المنتظر أن يعلن النادي الأصفر تفاصيل عقده مع الوسائل، من حيث مدة العقد، وموعد انتقاله إلى الملعب.

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