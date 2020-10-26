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بريطانيا تسجل 20890 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 20890 إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=915969
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا يوم الاثنين، تسجل 20890 إصابة جديدة بـ”كوفيد – 19″، بعد 19790 حالة سجلت الأحد.

بريطانيا تسجل 20890 إصابة جديدة بكورونابريطانيا.. 19790 إصابة و151 وفاة جديدة بكورونا
وأشارت إلى تسجيل 102 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت الحالات الجديدة من أدنى مستوى لها في 6 أيام، بينما انخفض عدد الوفيات في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي من 151 في اليوم السابق.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بـ”كوفيد-19″، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7.5 مليون شخص على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.

وسجلت بريطانيا إجمالي إصابات بكورونا 873800 حالة، وإجمالي وفيات بلغ 44896 حالة وفاة.

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