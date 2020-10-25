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فرع التجارة بحائل: يضبط عدداً من مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

فرع التجارة بحائل: يضبط عدداً من مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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فرع التجارة بحائل: يضبط عدداً من مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

فرع التجارة بحائل: يضبط عدداً من مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=915975
المناطق - حائل

ضبطت الفرق الميدانية بفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل عدداً من مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المطبقة على عدد من منشآت القطاع الخاص بالمنطقة.
وبحسب التقرير السادس لفرع الوزارة بمنطقة حائل للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية بمنطقة حائل، فقد تم رصد ست مخالفات في ست منشآت تجارية، منها ثلاثة محلات مواد غذائية، وصيدليتا دواء، ومحل لمواد البناء.
وبلغ إجمالي المخالفات المالية التي طبقت على المنشآت المخالفة 60 ألف ريال، بواقع 10 آلاف ريال على كل منشأة.

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