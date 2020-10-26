محافظ دومة الجندل يدشن حملة تطعيم الانفلونزا الموسمية

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دشن سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط اليوم حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية بحضور مدير المراكز الصحية بقطاع دومة الجندل مساعد بن سامي الفهد والمشرف الفني للمراكز الصحية الدكتور ايهاب عز الدين .

تجدر الإشارة إلى أن الحملة ستنفذ في جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة للمحافظة وتستهدف مرضى الأمراض المزمنة, والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والمصابين بالأمراض المزمنة كالضغط ، وداء السكري ، ومرضى القلب ، والكلى .

وأن الوقاية من الأنفلونزا تكمن في أخذ لقاح الأنفلونزا، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.

يُذكر أن هذه الأنشطة التوعية تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي .

من جانبه أكد الفهد بضرورة أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية بوجود جائحة كورونا حسب تعليمات وزارة الصحة وان على جميع فئات المجتمع المبادرة للحصول على اللقاح بأقرب مركز صحي لهم .