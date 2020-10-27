العدالة يكسب الثقبة في انطلاق الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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تغلب فريق العدالة على ضيفه الثقبة بثلاثة أهداف نظيفة اليوم في افتتاح الجولة الثانية من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

وافتتح عبدالله خطاب أهداف أصحاب الأرض عند الدقيقة 23، قبل أن يضيف البرازيلي إيفرتون الهدف الثاني في الدقيقة 69، فيما اختتم مواطنه فيرناندو جابرييل أهداف العدالة عند الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

ورفع العدالة رصيده إلى ست نقاط في صدارة سلم الترتيب بشكل مؤقت، بانتظار ما ستسفر عنه بقية مواجهات الجولة، فيما بقي الثقبة بلا نقاط.

وتستأنف مواجهات الجولة غداً بأربعة لقاءات، حيث يلتقي الجيل وعرعر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، عند الـ 5:40 مساءً, وفِي نفس التوقيت يحل الدرعية ضيفاً على نادي الساحل، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وفِي المواجهة الثالثة التي ستقام على ملعب نادي الشعلة بالخرج عند الـ 5:50 مساءً فيستضيف فيها نادي الكوكب نظيره الفيحاء، وأخيراً يحل هجر ضيفاً على فريق أحد عند الـ 20: 06 مساءً على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة.