سوريا.. حريق ضخم في ريف حمص

المناطق - وكالات

اندلع حريق ضخم في بلدة الناصرة وجبالها بمنطقة وادي النضارة في ريف حمص الغربي وسط سوريا، وامتد على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإطفاء والدفاع المدني وبالتعاون مع الأهالي ما زالت تحاول السيطرة على الحريق الذي تساهم الرياح في امتداده السريع، واقترابه من المنازل.

وما زالت البلاد تعاني من الحرائق المتنقلة التي كان أخطرها موجة متزامنة بدأت في 8 من الشهر الجاري وحتى الـ12 منه في أرياف اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وأدت إلى خسائر كبيرة حيث تضررت 252 قرية، واحترق أكثر من مليوني شجرة.