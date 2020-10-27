احدث الأخبار

إيران.. حالة وفاة بكوفيد-19 كل خمس دقائق
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية.. عشرات الوفيات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا في حملة حكومية
أبرز المواد
 “انفجار كبير” جنوبي تركيا ومقتل متشدديْن
أبرز المواد
 اتفاقية سعودية لدعم قطاع الزراعة في اليمن
أبرز المواد
 مركز الملك للإغاثة سلمان يدشن حملة طبية في عدن
أبرز المواد
 زراعة أكثر 35 ألف زهرة على طريق المسجد الحرام وميدان زمزم
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمقيمين استغلا الجائحة بالغش في الدقيق وتزوير تاريخ الصلاحية
أبرز المواد
 منظمة الصحة تحذر من خطر عدم تتبع المخالطين وعزلهم
أبرز المواد
 مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
أبرز المواد
 قوات الأمن البيئي: عقوبة مخالفة نظام المراعي والغابات تصل إلى 50 ألف ريال لكل طن
أبرز المواد
 غداً .. اجتماع ثلاثي سوداني مصرى أثيوبي لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة
أبرز المواد
 إسبانيا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
إيران.. حالة وفاة بكوفيد-19 كل خمس دقائق

إيران.. حالة وفاة بكوفيد-19 كل خمس دقائق

أبرز المواد
كوريا الجنوبية.. عشرات الوفيات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا في حملة حكومية

كوريا الجنوبية.. عشرات الوفيات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا في حملة حكومية

أبرز المواد
“انفجار كبير” جنوبي تركيا ومقتل متشدديْن

“انفجار كبير” جنوبي تركيا ومقتل متشدديْن

أبرز المواد
اتفاقية سعودية لدعم قطاع الزراعة في اليمن

اتفاقية سعودية لدعم قطاع الزراعة في اليمن

أبرز المواد

زراعة أكثر 35 ألف زهرة على طريق المسجد الحرام وميدان زمزم

زراعة أكثر 35 ألف زهرة على طريق المسجد الحرام وميدان زمزم
http://almnatiq.net/?p=916014
المناطق - الرياض

نفذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الزراعة والصيانة الدورية في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة؛ لتهيئة الحدائق العامة والمنتزهات لمرتاديها، حيث تم زراعة 35 ألف زهرة من البفتة متعددة الألوان وزهور الأمرنتس، وذلك لتحسين وتجميل أحياء وشوارع وميادين مكة المكرمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت الأعمال المُنفذة من قِبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة على صيانة ونظافة الملاعب والحدائق العامة، حيث تم مؤخراً القيام بأعمال الصيانة لملعب النسيم، وحديقة الرجاء بالعدل، وحديقة النجمة بالنوارية، يأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتهيئة الحدائق والمنتزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030 وتحسين المشهد البصري للعاصمة المقدسة.

روابط ذات صلة

إيران.. حالة وفاة بكوفيد-19 كل خمس دقائق

إيران.. حالة وفاة بكوفيد-19 كل خمس دقائق
كوريا الجنوبية.. عشرات الوفيات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا في حملة حكومية

كوريا الجنوبية.. عشرات الوفيات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا في حملة حكومية
“انفجار كبير” جنوبي تركيا ومقتل متشدديْن

“انفجار كبير” جنوبي تركيا ومقتل متشدديْن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*