مركز الملك للإغاثة سلمان يدشن حملة طبية في عدن

المناطق - الرياض

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة عدن.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي للمركز بإجراء ما يُقارب 5,300 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لاتستدعي تدخلًا جراحيًا.

وسيستفيد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لايمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في محافظتي عدن ومأرب.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.