“انفجار كبير” جنوبي تركيا ومقتل متشدديْن

المناطق - الرياض

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن قوات الأمن قتلت متشدديْن ينتميان إلى حزب العمال الكردستاني في إقليم هاتاي جنوبي البلاد، الاثنين، بعد انفجار كبير واشتباكات في المنطقة.

وقال حاكم هاتاي إن السلطات تعرفت على المتشدديْن في نقطة تفتيش أمنية في منطقة باياس في هاتاي في وقت سابق من الاثنين، مضيفا أنه تم تحييد أحدهما عقب اشتباكات في منطقة الإسكندرونة.

وقال الحاكم إن انفجارا كبيرا وقع خلال الاشتباكات، لكن لم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف قوات الأمن، كما لم يُعرف سبب الانفجار على الفور.

وظهرت في لقطات من المنطقة عدة سيارات إسعاف وسيارات شرطة في مكان الانفجار، بينما تمشط السلطات المنطقة وتعاين السيارة التي استخدمها المتشددان للفرار من نقطة التفتيش إلى الإسكندرونة.

وقال مصدر أمني تركي إن الشخصين ينتميان إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، وإن رقيبا في الجيش أصيب في التفجير، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتابع المصدر أن الشخصين حاولا الفرار، لكن بعدما أدركا أنه سيتم القبض عليهما فجر أحدهما قنبلة كان يحملها، فيما لاذ الثاني بالفرار.

ومنذ عام 1984، يقود حزب العمال الكردستاني تمردا ضد أنقرة، علما أنه مصنف إرهابيا في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.