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ماء على سطح القمر.. ناسا تعلن اكتشافها المثير

ماء على سطح القمر.. ناسا تعلن اكتشافها المثير
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المناطق - الرياض

أعلن مدير وكالة الفضاء الأميركية جيم برايدنستاين، الاثنين، اكتشافا توصلت له “ناسا”، من شأنه أن يغير طبيعة المهام الفضائية إلى القمر، وذلك بعد العثور على مياه على سطحه المنير.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال جيم برايدنستاين: “نؤكد وجود مياه على سطح القمر المنار بواسطة الشمس، لأول مرة، وذلك باستخدام مرصد صوفيا”.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه من غير المعلوم بعد ما إذا كان من الممكن استخدام تلك المياه كمصدر، مضيفا : “التوصل إلى وجود ماء على سطح القمر أمر أساسي للخطط الاستكشافية (أرتيمس)”.

من جانبه، قال مدير قسم الفيزياء الفلكية في ناسا، بول هيرتز: “أصبحت لدينا مؤشرات على أن الماء بتركيبته التي نعرفها موجود في المنطقة التي تضيئها الشمس على سطح القمر”.

 

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