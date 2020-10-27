احدث الأخبار

1370 حالة انتحار بتركيا بسبب البطالة.. وخبير: لا نصدق أرقام الحكومة
أبرز المواد
 بسبب «أسئلة صعبة».. ترمب يقطع مقابلة «60 دقيقة»
أبرز المواد
 الخارجية : المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب
أبرز المواد
 السفير المعلمي يؤكد دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن
أبرز المواد
 ماء على سطح القمر.. ناسا تعلن اكتشافها المثير
أبرز المواد
 في حاجز الثمانية.. الليرة التركية تواصلُ هبوطها “الحرج”
أبرز المواد
 إيران.. حالة وفاة بكوفيد-19 كل خمس دقائق
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية.. عشرات الوفيات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا في حملة حكومية
أبرز المواد
 “انفجار كبير” جنوبي تركيا ومقتل متشدديْن
أبرز المواد
 اتفاقية سعودية لدعم قطاع الزراعة في اليمن
أبرز المواد
 مركز الملك للإغاثة سلمان يدشن حملة طبية في عدن
أبرز المواد
 زراعة أكثر 35 ألف زهرة على طريق المسجد الحرام وميدان زمزم
أبرز المواد
1370 حالة انتحار بتركيا بسبب البطالة.. وخبير: لا نصدق أرقام الحكومة

1370 حالة انتحار بتركيا بسبب البطالة.. وخبير: لا نصدق أرقام الحكومة

أبرز المواد
بسبب «أسئلة صعبة».. ترمب يقطع مقابلة «60 دقيقة»

بسبب «أسئلة صعبة».. ترمب يقطع مقابلة «60 دقيقة»

أبرز المواد
الخارجية : المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

الخارجية : المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

أبرز المواد
السفير المعلمي يؤكد دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن

السفير المعلمي يؤكد دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن

أبرز المواد

1370 حالة انتحار بتركيا بسبب البطالة.. وخبير: لا نصدق أرقام الحكومة

1370 حالة انتحار بتركيا بسبب البطالة.. وخبير: لا نصدق أرقام الحكومة
http://almnatiq.net/?p=916047

أظهرت إحصاءات جديدة في تركيا أرقاماً مرعبة عن أعداد العاطلين عن العمل والذين يواجهون خطر المجاعة، على خلفية تدهور العملة التركية ووصولها لأدنى مستوى لها منذ سنوات من جهة، وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، الذي أدى إلى تعطل آلاف الوظائف من جهة أخرى.

ويواجه نحو 16 مليون مواطن في تركيا الفقر و17 مليونا آخرين البطالة وانعدام فرص العمل، بحسب “اتحاد نقابات العمال التقدّمية” والمعروف اختصاراً بـ”DISK”. كما أن 18 مليون مواطن آخرين يعيشون على “حافة الفقر” في تركيا، وفق المصدر السابق.

وقبل 3 أيام، أعلن معهد “الإحصاء التركي” الحكومي عن انتحار 1370 شخصاً في تركيا نتيجة الفقر منذ العام 2015.

وانتحر 54 شخصاً في تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفق مجموعة “المناصرة لمجلس الصحة والسلامة في أماكن العمل”. وبين عامي 2018 و2019، انتحر 566 شخصاً في تركيا نتيجة الفقر والبطالة ايضاً، بحسب معهد “الإحصاء التركي”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وتعترف حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً بوجود ما لا يقل عن 4 ملايين عاطل عن العمل في البلاد، لكن “اتحاد نقابات العمال التقدّمية” وخبراء اقتصاديون يشككون في صحة الأرقام المعلنة من جانب معهد “الإحصاء” الحكومي.

وفي هذا السياق، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي التركي ميرت بويوك كاراباجاك: “لا أحد في البلاد يصدّق الأرقام التي تعلن عنها وتكشفها الحكومة”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “نقص الدخل المادي والبطالة والفقر أرغم البعض على الانتحار. وفي العام الماضي، انتحر 4 أشخاص من عائلة واحدة وكانوا جميعهم عاطلين عن العمل، وكذلك انتحر آخرون للأسباب ذاتها”.

انخفاض حاد في الليرة التركية
انخفاض حاد في الليرة التركية

وتابع أن “معدل نسبة البطالة في تركيا مرتفع خلال هذه الفترة، وهو رسمياً يصل إلى 13%، إلا أن هذا الرقم هو إجمالي عدد الأشخاص الذين بحثوا عن فرص عمل الشهر الماضي، وإذا أضفنا إليهم الذين لم يعملوا منذ أشهر، فيكون الرقم 26% على الأقل وإذا قمنا بإضافة الذين فقدوا وظائفهم ويحصلون على مساعدات من صندوق البطالة، فحينها يصبح معدل البطالة الفعلية في البلاد نحو 50%”.

وبحسب الأكاديمي التركي، وهو أيضاً بروفيسور سابق طُرد من وظيفته من الجامعة بعد محاولة الانقلاب على حكم أردوغان قبل أكثر من 4 سنوات، فإن من بين العاطلين عن العمل نحو 30% من فئة الشبان ومعظمهم يحملون شهادات جامعية.

روابط ذات صلة

«مدرستي».. التوقف عن العمل لليوم الثاني و«المنصة» تكشف عن السبب

«مدرستي».. التوقف عن العمل لليوم الثاني و«المنصة» تكشف عن السبب
بسبب «أسئلة صعبة».. ترمب يقطع مقابلة «60 دقيقة»

بسبب «أسئلة صعبة».. ترمب يقطع مقابلة «60 دقيقة»
الخارجية : المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

الخارجية : المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*