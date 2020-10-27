مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 9 من قياداتها الميدانية في الجوف ومأرب

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أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمصرع تسعة من قياداتها الميدانية، لقوا حتفهم خلال مواجهات عسكرية مع قوات الجيش الوطني في جبهات مأرب والجوف

وشيعت المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء، كلا من العميد عبدالله ضيف الله السودي والعميد مبروك حسين عزالدين و العميد يحيى محمد بتران والعقيد محمد علي المرادي والعقيد عبدالملك محمد الهدار والعقيد سلطان علي دهقم والمقدم عماد الدين شائف عبدالله والمقدم دارس منصور الهمداني و النقيب يونس احمد الحسني

كما تم تشييع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وهم جمال علي رزق و صدام محمد جمعان واحمد علي أبو حسن و علي ناصر محمد شعلان ونسيم علي الخالدي و ملاطف احمد الرواج، لقوا حتفهم في مواجهات مع قوات الجيش محافظتي مأرب والجوف

وخلال اليوميين الماضيين، تلقت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في محافظتي مأرب والجوف حيث نفذ الجيش الوطني عملية هجوم مفاجأة وقاسية، بعد تطهير عدد من المواقع غرب معسكر الخنجر شمالي محافظة الجوف