بدءاً من مطلع 2021.. “الصحة” تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين وفق هذه المعايير

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قررت وزارة الصحة إعادة صرف العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي دون أثر رجعي، ابتداءً من الأول من شهر يناير مطلع العام المقبل 2021.

وحددت الوزارة 3 معايير لصرف العلاوة هي:

1- منح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي وفقاً للوائح والسياسات والمعايير المعتمدة بما فيها الأداء الوظيفي.

2- تطبق العلاوة السنوية لغير السعوديين بالجهات الحكومية وفقاً لما نصت عليه المادة 14 من نموذج عقد أداء مهمات وظيفية بدوام كامل لغير السعوديين الوارد في أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزارة الخدمة المدنية سابقاً رقم 1551 بتاريخ 9/6/1440 هـ. وفق أخبار 24

3- يعتمد منح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين على الكادر الصحي اعتباراً من تاريخ 17/5/1442هـ الموافق 1/1/2021، بدون أثر رجعي.