الشيخ السليمان يُبين حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

وقال السليمان إنه يجب على الورثة أن يخرجوا من تركة المتوفى ما يتعلق بتكفينه ودفنه، وبعدها يتم الوفاء بما عليه من ديون ثم تنفيذ وصيته وبعدها توزع التركة، مستشهداً بقوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين . وفق أخبار 24 .

وأضاف أن الدين يُقدم على جميع الأمور، لافتاً إلى أن سداد الورثة لدين ميتهم هو من باب البر والإحسان، ولكنه ليس واجباً عليهم إذا لم يكن لديهم الاستطاعة.