احدث الأخبار

عالم إيطالي: من الأفضل حاليا تجنب وسائل النقل العام
أبرز المواد
 الشيخ السليمان يُبين حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة
أبرز المواد
 بدءاً من مطلع 2021.. “الصحة” تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين وفق هذه المعايير
أبرز المواد
 مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 9 من قياداتها الميدانية في الجوف ومأرب
أبرز المواد
 لودريان: الحوار مع المسلحين في مالي غير ممكن
أبرز المواد
 محادثات سد النهضة تُستأنف اليوم بعد توقف 7 أسابيع
أبرز المواد
 «مدرستي».. التوقف عن العمل لليوم الثاني و«المنصة» تكشف عن السبب
أبرز المواد
 1370 حالة انتحار بتركيا بسبب البطالة.. وخبير: لا نصدق أرقام الحكومة
أبرز المواد
 بسبب «أسئلة صعبة».. ترمب يقطع مقابلة «60 دقيقة»
أبرز المواد
 الخارجية : المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب
أبرز المواد
 السفير المعلمي يؤكد دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن
أبرز المواد
 ماء على سطح القمر.. ناسا تعلن اكتشافها المثير
أبرز المواد
عالم إيطالي: من الأفضل حاليا تجنب وسائل النقل العام

عالم إيطالي: من الأفضل حاليا تجنب وسائل النقل العام

أبرز المواد
الشيخ السليمان يُبين حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة

الشيخ السليمان يُبين حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة

أبرز المواد
بدءاً من مطلع 2021.. “الصحة” تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين وفق هذه المعايير

بدءاً من مطلع 2021.. “الصحة” تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين وفق هذه المعايير

أبرز المواد
مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 9 من قياداتها الميدانية في الجوف ومأرب

مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 9 من قياداتها الميدانية في الجوف ومأرب

أبرز المواد

الشيخ السليمان يُبين حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة

الشيخ السليمان يُبين حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة
http://almnatiq.net/?p=916070

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

وقال السليمان إنه يجب على الورثة أن يخرجوا من تركة المتوفى ما يتعلق بتكفينه ودفنه، وبعدها يتم الوفاء بما عليه من ديون ثم تنفيذ وصيته وبعدها توزع التركة، مستشهداً بقوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين . وفق أخبار 24 .

وأضاف أن الدين يُقدم على جميع الأمور، لافتاً إلى أن سداد الورثة لدين ميتهم هو من باب البر والإحسان، ولكنه ليس واجباً عليهم إذا لم يكن لديهم الاستطاعة.

روابط ذات صلة

عالم إيطالي: من الأفضل حاليا تجنب وسائل النقل العام

عالم إيطالي: من الأفضل حاليا تجنب وسائل النقل العام
بدءاً من مطلع 2021.. “الصحة” تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين وفق هذه المعايير

بدءاً من مطلع 2021.. “الصحة” تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين وفق هذه المعايير
مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 9 من قياداتها الميدانية في الجوف ومأرب

مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 9 من قياداتها الميدانية في الجوف ومأرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*