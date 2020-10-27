احدث الأخبار

“الأمن البيئي”: عقوبة بيع الحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما تصل إلى 50 ألف ريال لكل طن
أبرز المواد
 عالم إيطالي: من الأفضل حاليا تجنب وسائل النقل العام
أبرز المواد
 الشيخ السليمان يُبين حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة
أبرز المواد
 بدءاً من مطلع 2021.. “الصحة” تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين وفق هذه المعايير
أبرز المواد
 مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 9 من قياداتها الميدانية في الجوف ومأرب
أبرز المواد
 لودريان: الحوار مع المسلحين في مالي غير ممكن
أبرز المواد
 محادثات سد النهضة تُستأنف اليوم بعد توقف 7 أسابيع
أبرز المواد
 «مدرستي».. التوقف عن العمل لليوم الثاني و«المنصة» تكشف عن السبب
أبرز المواد
 1370 حالة انتحار بتركيا بسبب البطالة.. وخبير: لا نصدق أرقام الحكومة
أبرز المواد
 بسبب «أسئلة صعبة».. ترمب يقطع مقابلة «60 دقيقة»
أبرز المواد
 الخارجية : المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب
أبرز المواد
 السفير المعلمي يؤكد دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن
أبرز المواد
“الأمن البيئي”: عقوبة بيع الحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما تصل إلى 50 ألف ريال لكل طن

“الأمن البيئي”: عقوبة بيع الحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما تصل إلى 50 ألف ريال لكل طن

أبرز المواد
عالم إيطالي: من الأفضل حاليا تجنب وسائل النقل العام

عالم إيطالي: من الأفضل حاليا تجنب وسائل النقل العام

أبرز المواد
الشيخ السليمان يُبين حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة

الشيخ السليمان يُبين حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة

أبرز المواد
بدءاً من مطلع 2021.. “الصحة” تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين وفق هذه المعايير

بدءاً من مطلع 2021.. “الصحة” تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين وفق هذه المعايير

أبرز المواد

عالم إيطالي: من الأفضل حاليا تجنب وسائل النقل العام

عالم إيطالي: من الأفضل حاليا تجنب وسائل النقل العام
http://almnatiq.net/?p=916071
المناطق_وكالات

أوصى مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا شمال إيطاليا أندريا كريزانتي، بتجنب مترو الأنفاق، ووسائل النقل العام لتفادي العدوى بفيروس كورونا

وقال: “إن استوجب الأمر، فمن الأفضل استخدام المترو مع التقيد بارتداء كمامة جيدة من نوع (Ffp2)، رغم أنها باهظة الثمن ولا يستطيع الجميع شراءها يوميا”

وأضاف: “بافتراض عدم إمكانية تحسن وسائل النقل، وتعذر تجنبها على الجميع.. كل ما يجب فعله هو ارتداء كمامة (Ffp2) أو الكمامة الجراحية لدى استخدام وسائل النقل العام، وتعقيم اليدين بمجرد الخروج منها، والبقاء هادئين على متنها قدر الإمكان”

وأضاف: “الملاهي الليلية حيث يقف كثير من الناس ويشربون، تعد خطيرة، لأن الكحول يغير سلوكهم أيضا، فيتم إضعاف وسائل الدفاع الشخصية”

وكتجربة شخصية، تحدث كريزانتي عن عاداته الصحية للوقاية من العدوى وقال: “أنا شخصيا، أحاول توخي الحذر، تجنب الأماكن المزدحمة، والتردد على الأماكن المفتوحة فقط، وقد قللت من الزيارات المنزلية بين الأصدقاء أيضا”

روابط ذات صلة

“الأمن البيئي”: عقوبة بيع الحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما تصل إلى 50 ألف ريال لكل طن

“الأمن البيئي”: عقوبة بيع الحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما تصل إلى 50 ألف ريال لكل طن
الشيخ السليمان يُبين حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة

الشيخ السليمان يُبين حكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة
بدءاً من مطلع 2021.. “الصحة” تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين وفق هذه المعايير

بدءاً من مطلع 2021.. “الصحة” تعيد صرف العلاوة السنوية لغير السعوديين وفق هذه المعايير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*