“الأمن البيئي”: عقوبة بيع الحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما تصل إلى 50 ألف ريال لكل طن

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حذّرت القوات الخاصة للأمن البيئي من مخالفة نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، والقاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأكدت متابعتها لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، عبر مختلف المنصات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، ويعزز جودة الحياة.

وأوضحت أنها والقطاعات الأمنية ذات العلاقة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق كل مَن يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و50 ألف ريال عن كل طن. وفق أخبار 24

وأهابت بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، والحذر من الاحتطاب، لما يشكّله من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.