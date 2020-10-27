احدث الأخبار

أمانة المنطقة الشرقية تطرح 177 فرصة استثمارية
أبرز المواد
 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 43,5 مليون
أبرز المواد
 زوجة رئيس وزراء أرمينيا: سنتصدى لأردوغان… وسأشارك بنفسي في حماية حدود بلادي
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين..وزير الاستثمار يتسلم البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20)
أبرز المواد
 وثيقة سرية: “سفارة أردوغان” بجورجيا تتجسس على معارضيه
أبرز المواد
 ضبط ٤٠ قرقور صيد بحري مخالف في القنفذة
أبرز المواد
 الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد.. 8 مقابل الدولار
أبرز المواد
 عملية الدفع إلكتروني في المملكة تسجيل رقم قياسي غير مسبوق.. تجاوز 2 مليار عملية
أبرز المواد
 قتلى وأسرى حوثيين في عملية تمشيط للجيش اليمني في شمال محافظة الجوف
أبرز المواد
 بعد عام من مقتل البغدادي.. أمريكا : “داعش” لا يزال يشكل تهديدا في المنطقة
أبرز المواد
 السعودية: 18.4 مليار ريال فائض الميزان التجاري خلال أغسطس 2020
أبرز المواد
 “الأمن البيئي”: عقوبة بيع الحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما تصل إلى 50 ألف ريال لكل طن
أبرز المواد
أمانة المنطقة الشرقية تطرح 177 فرصة استثمارية

أمانة المنطقة الشرقية تطرح 177 فرصة استثمارية

أبرز المواد
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 43,5 مليون

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 43,5 مليون

أبرز المواد
زوجة رئيس وزراء أرمينيا: سنتصدى لأردوغان… وسأشارك بنفسي في حماية حدود بلادي

زوجة رئيس وزراء أرمينيا: سنتصدى لأردوغان… وسأشارك بنفسي في حماية حدود بلادي

أبرز المواد
نيابة عن خادم الحرمين..وزير الاستثمار يتسلم البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20)

نيابة عن خادم الحرمين..وزير الاستثمار يتسلم البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20)

أبرز المواد

أمانة المنطقة الشرقية تطرح 177 فرصة استثمارية

أمانة المنطقة الشرقية تطرح 177 فرصة استثمارية
http://almnatiq.net/?p=916115
المناطق_الدمام

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 177 فرصة استثمارية للتأجير المؤقت في مختلف المواقع الاستثمارية في حاضرة الدمام، ومحافظات المنطقة، التي تأتي امتداداً للفرص المطروحة خلال العام الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان، أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة شملت أنشطة متنوعة كالمهرجانات والفعاليات والألعاب المتنوعة والدراجات الهوائية والكشكات وعربات الأطعمة وغيرها من الأنشطة المؤقتة.

وبين الصفيان، أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والخدمات، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين بإيجاد فرص وبيئة استثمارية جاذبة، وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها، داعياً الراغبين بهذه الفرص إلى تصفح بوابة “فرص” وتطبيق فرص الذكي، للاطلاع على كل جديد من الفرص والمواقع الاستثمارية، والتواصل إلكترونياً مع وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة.

روابط ذات صلة

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 43,5 مليون

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 43,5 مليون
زوجة رئيس وزراء أرمينيا: سنتصدى لأردوغان… وسأشارك بنفسي في حماية حدود بلادي

زوجة رئيس وزراء أرمينيا: سنتصدى لأردوغان… وسأشارك بنفسي في حماية حدود بلادي
نيابة عن خادم الحرمين..وزير الاستثمار يتسلم البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20)

نيابة عن خادم الحرمين..وزير الاستثمار يتسلم البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*