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تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي الإرهابي نحو السعودية

تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي الإرهابي نحو السعودية
http://almnatiq.net/?p=916117

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون الإرهابي نحو السعودية.

وكان التحالف أعلن، مساء الأحد، اعتراض طائرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

كان التحالف قد أعلن في وقت سابق الأحد اعتراض وتدمير ثاني طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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