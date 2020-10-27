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رئيس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يتفقد سير العملية التعليمية والإدارية بكليتي الشريعة والقانون

رئيس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يتفقد سير العملية التعليمية والإدارية بكليتي الشريعة والقانون

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رئيس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يتفقد سير العملية التعليمية والإدارية بكليتي الشريعة والقانون

رئيس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يتفقد سير العملية التعليمية والإدارية بكليتي الشريعة والقانون
http://almnatiq.net/?p=916126

تفقد رئيس جامعة الجوف أ. د. محمد بن عبد الله الشايع كليتي الشريعة والقانون وكلية المجتمع للوقوف على سير العملية التعليمية والإدارية والبرامج والخطط التطويرية، مؤكداً حرص الجامعة على تفعيل دورها في خدمة المجتمع لتحقيق تطلعات القيادة في خدمة المواطن والوطن، ومشدداً على ضرورة مواكبة المخرجات مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وبدأ الدكتور الشايع زيارته بكلية الشريعة والقانون مستمعاً إلى شرح من عميد الكلية د. مرزوق السهيلي عن أهدافها وبرامجها وخططها المستقبلية، كما قام بجولة شملت القاعات الدراسية والأقسام العلمية والمعامل وناقش سير الأمور الإدارية والتعليمية.
بعد ذلك زار رئيس الجامعة كلية المجتمع واستمع من المشرف عليها د. محمد العتيبي لشرح عن سير العملية التعليمية والإدارية والبرامج التي تقدمها الكلية وخططها التطويرية.
وأعرب الدكتور الشايع عن شكره لمنسوبي الكليتين على ما يقدمونه من جهود متميزة تسهم في دعم وتعزيز رؤية الجامعة نحو التميز الأكاديمي وخدمة المجتمع، داعياً لمواصلة مسيرة التقدم في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة.
رافق رئيس الجامعة اثناء الزيارتين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. سالم العنزي.

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