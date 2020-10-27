بحضور مدير تعليم القريات مُلتقى (الإبداع في رعاية الموهوبين) ينطلق بيومه الثاني بأوراق عمل ثرية في مجال الموهبة

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تعد المواهب الشابة الأساس الذي تقوم عليه النهضة والتطور الذي تعيشه الدول المتقدمة، لبناء جيل مبدع ومبتكر يسهم في أن يقود قاطرة التقدم المنشود في المجتمعات الحديثة.

وهذا ما تسعى لهُ إدارة التعليم بمحافظة القريات بتوجيهات من موجهها سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، ودعمه السخي في كل محفل بالتأكيد على إبراز المواهب، حيث تجسد هذا الاهتمام ، بل وترجم على أرض الواقع بلقاءات عدة وبرامج وورش في هذا المجال، ومن بينها الملتقى العلمي للموهوبين وفق شعار ( الإبداع في رعاية الموهوبين )، والذي انطلق من يوم أمس الأحد 8/ ربيع الأول / ١٤٤٢هـ ، الموافق 25/ أكتوبر/٢٠٢٠م .

ليستمر الإبداع في عالم الموهبة ليومه الثاني الاثنين 9 ربيع الأول ١٤٤٢هـ ، الموافق 26 أكتوبر ٢٠٢٠م، من خلال أوراق عمل عرضها وناقشها كبار المهتمين من المشاركين في الملتقى

بحضور سعادة مدير التعليم الذي شارك بالجلسات العلمية وكرم المشاركين عن بعد بهذا الملتقى الذي يهتم بالطلبة الموهوبين ويقف عند احتياجاتهم بعرض وطرح أوراق العمل.

وكانت بداية الجلسات مع ورقة عمل استثنائية كما قدمها مدير الجلسة الدكتور سالم الفريجي، تحمل عنوان ( خصائص البيئة المحفزة للطلبة الموهوبين ) للمتحدث أ.د. حمدان بن إبراهيم المحمد الخبير في مجال الموهبة والإبداع ومدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع سابقا .

الموهبة ثروة ونبتة يغرسها الله في خلقه متى أنشئت تلك الموهبة بطريقة صحيحة وتم العمل على تنميتها ورعايتها الصحيحة استطعنا اللحاق بالركب الحضاري المتقدم في جميع المجالات وذلك من خلال بناء سياسة للموهوبين في مدارسنا، ومن هنا انطلقت ورقة العمل الثانية للدكتور فتحي محمد أبو ناصر أستاذ القيادة والسياسات التعليمية بالمركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل وكانت الورقة بعنوان ( بناء سياسة للموهوبين في مدارس التعليم العام في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ ) وكانت الجلسة بإدارة الأستاذ سلطان العبدلي.

وكغيرهم من الطلبة قد يواجه الطلبة مجموعةٌ من الاحتياجات والمشكلات، مثلها مثل المشكلات التي تواجه أقرانهم من الأطفال العاديين أثناء نموهم، ولكن بالإضافة إلى ذلك فإنهم يواجهون أنواعًا أخرى من المشكلات الخاصة والنوعية، والتي لا يواجهها أقرانهم من الأطفال العاديين، ومن هذا المنطلق وقف الخبير التربوي في رعاية الطلبة الموهوبين الدكتور خالد بن محمد الرابغي مدير الإدارة العامة للموهوبين بتعليم جدة على ( الحاجات النفسية للطلبة الموهوبين ) وكانت الجلسة بإدارة الأستاذ أحمد الشهري.

هذا واستأنفت الجلسات مساء يوم الاثنين من زاوية ثرية بالتجارب حيث قدم د.خالد محمد الشريف مدير عام مركز التميز بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ورقة عمل بعنوان ( تجربة موهبة في تقديم برامجها الإثرائية عن بعد ) في الملتقى العلمي لرعاية الموهوبين، وكانت الجلسة بإدارة الأستاذ حسين العنزي

ورقة عمل في مجال رعاية الطلبة الموهوبين والمتميزين للدكتور عبدالناصر الحسيني بعنوان ( رعاية الطلبة الموهوبين والمتميزين في المرحلة الجامعية – كلية الشرف بجامعة أريزونا أنموذجا ) وكانت الجلسة بإدارة الأستاذ إبراهيم الخيران.

واختتم اليوم بالجلسة السادسة بالوقوف على ( قضايا مفتاحية في تصميم برامج الطلبة ذوي الموهبة ) وكانت ورقة عمل مقدمة من أ.د عبدالله محمد الجغيمان وبإدارة الدكتور محمد القرني.