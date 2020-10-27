الأمن العام يجهز ورش الصيانة المتنقلة الخاصة بالمركبات الأمنية

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استكملت إدارة الإمداد والتموين بالأمن العام تجهيز وتطوير عدد من ورش الصيانة المتنقلة الخاصة بالمركبات والآليات الأمنية التي تم تزويدها بأحدث التقنيات المتقدمة، حيث تم افتتاح معهد لتدريب العاملين والفنيين على التعامل مع الورش بما يضمن تحقيق أعلى فائدة يمكن تحقيقها، واستكمال طلبات الصيانة المتعلقة بالآليات والمركبات بما يضمن توفير الوقت والجهد وضمان عدم تعطلها، حيث تغطي الورش المتنقلة كافة أفرع الأمن العام في جميع مناطق المملكة.