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عمادة شؤون الطلاب بجامعة “المؤسس” تدشن المرحلة التجريبية لخدمة التنقل بين مباني الجامعة

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عمادة شؤون الطلاب بجامعة “المؤسس” تدشن المرحلة التجريبية لخدمة التنقل بين مباني الجامعة

عمادة شؤون الطلاب بجامعة “المؤسس” تدشن المرحلة التجريبية لخدمة التنقل بين مباني الجامعة
http://almnatiq.net/?p=916143
المناطق_الرياض

دشن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني المرحلة التجريبية لمشروع النقل الداخلي بين عمادات وكليات والفصول الدراسية بواسطة الدرجات الكهربائية “سكوتر” للطلبة والمنسوبين وذلك في بهو عمادة شؤون الطلاب.

ويشرف على المشروع عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع وكالة الجامعة للمشاريع، وإدارة الأمن بالجامعة، حيث سيتم إنشاء ممرات الكترونية ومواقف خاصة للدراجات في جميع المباني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المشروع يهدف إلى خدمة الطلاب والطالبات والمنسوبين وتسهيل عملية تنقلهم بين العمادات والكليات والفصول الدراسية مشيرًا إلى المرحلة الحالية للمشروع تجريبية حيث تم وضع معايير وأنظمة تسهل من حركتها وتوفر أعلى مستويات السلامة بالإضافة إلى تخصيص مسارات الكترونية ومواقف خاصة عند كل مبنى داخل الحرم الجامعي.

وأفاد عميد شؤون الطلاب أن العمادة تسعى إلى استحداث خدمات جديدة للطلبة تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع التطور التقنية، وتوفر وسائل مبتكرة تترجم الأهداف المرسومة، وذلك بتوجيه من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.

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