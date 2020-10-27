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“الصحة” تتجه لخصخصة الأشعة في 7 مستشفيات بالرياض

“الصحة” تتجه لخصخصة الأشعة في 7 مستشفيات بالرياض

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“الصحة” تتجه لخصخصة الأشعة في 7 مستشفيات بالرياض

“الصحة” تتجه لخصخصة الأشعة في 7 مستشفيات بالرياض
http://almnatiq.net/?p=916145
المناطق_الرياض

شرعت وزارة الصحة في المشروع التجريبي لمشاركة القطاع الخاص في تشغيل أقسام الأشعة بعدد من المستشفيات في منطقة الرياض، منها مستشفى الأرطاوية، ومستشفى الملك خالد في المجمعة.
وتضمنت قائمة المستشفيات التي حددتها الوزارة كنموذج للمشروع التجريبي، ومستشفى اليمامة، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومستشفى الزلفي، ومستشفى الدوادمي.
وتستهدف الوزارة من المشروع تحسين جودة التصوير الطبي المقدم للمواطنين، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بعملية التأهيل الخاص بالمتنافسين لاختيار المشغل، أو تحالف المشغلين لتنفيذ المشروع.، وفقا لـ”الوطن”

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