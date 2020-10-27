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خالد الفيصل يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بجدة

خالد الفيصل يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بجدة

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خالد الفيصل يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بجدة

خالد الفيصل يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بجدة
http://almnatiq.net/?p=916150
المناطق_جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، رئيس محكمة الاستئناف بجدة فضيلة الشيخ ماجد بن محمد الرجيعي.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن أعمال محكمة الاستئناف بمحافظة جدة ومن أبرزها اكتمال تفعيل جميع الاختصاصات بها، كذلك التقنيات المستخدمة لتسريع إنجاز المعاملات العدلية والقضائية.

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