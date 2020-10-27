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جمعية قدوة لرعاية الايتام بالجوف تقدم عدد من البرامج

جمعية قدوة لرعاية الايتام بالجوف تقدم عدد من البرامج

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جمعية قدوة لرعاية الايتام بالجوف تقدم عدد من البرامج

جمعية قدوة لرعاية الايتام بالجوف تقدم عدد من البرامج
http://almnatiq.net/?p=916156
المناطق_ الجوف

حرصاً على تقديم رعاية متكاملة وخاصة للأيتام، قدمت جمعية قدوة للأيتام بسكاكا مجموعة من الخدمات والبرامج الموجهة للأيتام وأسرهم، تمثل ذلك في توزيع ١٩٥ سلة غذائية لأسر الأيتام المسجلين لديها، وبالتعاون مع شركة هرفي للمطاعم تم توزيع ٥٠٠ وجبة غداء لكل يتيم.
‎وعلى الجانب التعليمي قدمت الجمعية ٢٠٠ شريحة نت لكل يتيم ويتيمة حتى يتمكنوا من الدخول إلى منصة مدرستي ومتابعة مسيرتهم الدراسية بسلاسة ويسر.
‎ويستفيد من خدمات الجمعية حالياً 400 يتيم ويتيمة، وتستقبل الجمعية طلبات التسجيل والكفالات للأيتام على منصاتها وحساباتها المختلفة.
‎وأشار رئيس الجمعية الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي  أن هذه الجهود التي تقدمها الجمعية واجب ديني ومجتمعي على كل فرد بالمجتمع حسب استطاعته تجاه شريحة غالية علينا، موجهاً شكره للقيادة الحكيمة على ما توليه من اهتمام ورعاية للجمعيات الخيرية ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على دعمه وتحفيزه المستمر واهتمامه بشؤون الأيتام بالمنطقة، ولأوقاف صالح الراجحي على دعم السلال الغذائية ولشركة هرفي للمطاعم على تقديم الوجبات للأيتام، ولهيئة الاتصالات السعودية لتوفير شرائح النت للطلاب، وللمتطوعين من الشباب الذين ساهموا بالتوزيع والتنظيم، ولكل من ساهم وشارك وبذل من ماله وجهده

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