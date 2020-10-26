احدث الأخبار

أمير المنطقة الشرقية يلتقي قائد حرس الحدود السابق والمعين
المنطقة الشرقية
 2 مليار عملية دفع إلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة
أبرز المواد
 المهندس الراجحي يصدر قرارًا بتعديل نسب التوطين في نشاط “مقاولات الصيانة والتشغيل” ببرنامج نطاقات
أبرز المواد
 الأمير حسام بن سعود يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 البريد السعودي يحذر عملاءه من الاحتيال عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني
أبرز المواد
 منظومة التجارة ووزارة الاستثمار تسعيان إلى تمكين القطاع الخاص من خلال برنامج التحول الوطني
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة ” لواء “
منطقة جازان
 إعلان نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) على رتبة جندي
أبرز المواد
 أردوغان يوظف إخوان الكويت للرد على مقاطعة السعوديين للمنتجات التركية
أبرز المواد
 “الصحة” تتجه لخصخصة الأشعة في 7 مستشفيات بالرياض
أبرز المواد
 جمعية قدوة لرعاية الايتام بالجوف تقدم عدد من البرامج
منطقة الجوف
 عمادة شؤون الطلاب بجامعة “المؤسس” تدشن المرحلة التجريبية لخدمة التنقل بين مباني الجامعة
أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية يلتقي قائد حرس الحدود السابق والمعين

أمير المنطقة الشرقية يلتقي قائد حرس الحدود السابق والمعين

المنطقة الشرقية
2 مليار عملية دفع إلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة

2 مليار عملية دفع إلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة

أبرز المواد
المهندس الراجحي يصدر قرارًا بتعديل نسب التوطين في نشاط “مقاولات الصيانة والتشغيل” ببرنامج نطاقات

المهندس الراجحي يصدر قرارًا بتعديل نسب التوطين في نشاط “مقاولات الصيانة والتشغيل” ببرنامج نطاقات

أبرز المواد
الأمير حسام بن سعود يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة الباحة

الأمير حسام بن سعود يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة الباحة

منطقة الباحة

أمير منطقة جازان يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة ” لواء “

أمير منطقة جازان يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة ” لواء “
http://almnatiq.net/?p=916169
جازان - فضة عطيف

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري ، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة “لواء” .

وتمنى سمو أمير منطقة جازان ، للواء الشهري ، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن .

من جانبه أعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء د. عبدالله الشهري عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للقيادة الرشيدة بالثقة الكريمة بالترقية ، معرباً عن شكره لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان ، على تقليده رتبته الجديدة ، والتي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره .

روابط ذات صلة

“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان

“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان
المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يُنظم حفل توقع اتفاقية البن السعودي

المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يُنظم حفل توقع اتفاقية البن السعودي
أمير جازان يدشن كورنيش شاطىء بيش ويطلق حزمة من المشروعات البلدية والتنموية بالمحافظة بأكثر من 41 مليون ريال

أمير جازان يدشن كورنيش شاطىء بيش ويطلق حزمة من المشروعات البلدية والتنموية بالمحافظة بأكثر من 41 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*