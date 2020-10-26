أمير منطقة جازان يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة ” لواء “

جازان - فضة عطيف

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري ، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة “لواء” .

وتمنى سمو أمير منطقة جازان ، للواء الشهري ، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن .

من جانبه أعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء د. عبدالله الشهري عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للقيادة الرشيدة بالثقة الكريمة بالترقية ، معرباً عن شكره لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان ، على تقليده رتبته الجديدة ، والتي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره .