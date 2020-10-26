الأمير حسام بن سعود يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة الباحة

المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة , في مكتبه اليوم ، اجتماع اللجنة.

وأكد سموه أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة الموضوعات حيال تحديث الإجراءات المتخذة لمواجهة بعض المخاطر المحتمل وقوعها -لا قدر الله- في حدود المنطقة وما قد يصاحبها من أضرار وذلك إنفاذا للخطط الوطنية المعتمدة لمواجهة كافة المخاطر المحتملة ، حاثاً على أهمية التنسيق في ذلك بين كافة أعضاء اللجنة وتهيئة كافة الإمكانات الآلية والبشرية في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة ” أيدها الله” التي لم تألُ جهداً في تسخير الإمكانات كافة بما يحقق الأمن والسلامة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن .

وأشاد سمو أمير الباحة بجهود اللجنة وما يقوم به رجال الدفاع المدني من أعمال مخلصة وموفقة أسهمت بعد عناية الله في سلامة الجميع ، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أتت لتلافي تلك المخاطر أو للتقليل من آثارها السلبية بعد إرادة الله عز وجل ، داعيا إلى تكثيف البرامج التوعوية والوقائية من مخاطر الأمطار والسيول ، وإرشاد المواطن والمقيم بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والعمل على تنفيذ خطة مواجهة الأمطار .

بعد ذلك اطلع سموه والمجتمعون على محاور جدول أعمال الاجتماع ، حيث تمت مناقشة التنسيق والاستعداد الدائم بين الجهات المعنية كافة لمواجهة الحالات الطارئة ومنها مخاطر الأمطار والسيول بالمنطقة ، كما جرى استعراض ما تم تنفيذه خلال الاجتماعات السابقة من توصيات.

حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.