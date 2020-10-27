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أمير المنطقة الشرقية يلتقي قائد حرس الحدود السابق والمعين

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أمير المنطقة الشرقية يلتقي قائد حرس الحدود السابق والمعين

أمير المنطقة الشرقية يلتقي قائد حرس الحدود السابق والمعين
http://almnatiq.net/?p=916188
الدمام - فهد المريخي
نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في حماية حدود المملكة من اعتداءات المخربين، وتجاوزات المتسللين، والذي يأتي ثمرةً للدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية المختلفة، وإيقاف الجرائم العابرة للحدود.
جاء ذلك في لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية السابق اللواء علي بن مرعي القحطاني بعد انتهاء فترة عمله وإحالته للتقاعد، يرافقه اللواء خالد الشهري المعين حديثاً قائداً لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات حرس الحدود بالمنطقة.
وأكد سموه ضرورة العمل على توعية المواطنين بتعليمات السلامة، والمناطق التي يمنع التنزه فيها، وممارسة رياضتي السباحة والغوص، بالإضافة إلى وسائل الإبلاغ عن حالات الطوارئ والتجاوزات، مشيداً سموه بالجهود التي بذلها اللواء القحطاني خلال فترة عمله، متمنياً سموه للواء الشهري وزملائه التوفيق في مهام عملهم.
من جهته قدم اللواء القحطاني شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على الدعم والاهتمام الذي وجده خلال فترة عمله، كما عبر اللواء الشهري باسمه واسم منسوبي حرس الحدود عن شكره لسمو أمير الشرقية، على ما تفضل به سموه من توجيهات سديدة خلال اللقاء .

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