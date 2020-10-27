أمير الشرقية : الذوق العام ركيزة لتطور المجتمعات

الدمام - فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن قيمة الذوق العام أصبحت ركيزة من ركائز تطور المجتمعات، وعلامة على تقدم ورقي المجتمع، وهي قيمة إسلامية إنسانية أصيلة، نابعة من تعليمات الشريعة السمحاء، والعادات الأصيلة التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا.

جاء ذلك في لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، برئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للذوق العام “ذوق” محمد الدبل، وأعضاء المجلس المنتخب حديثاً.

ونوه سموه بالجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية لتعزيز قيمة الذوق العام، والتوعية بها، وبما صدر من تعليمات لترسيخها، ومعاقبة المخالفين، مشيراً لأهمية العمل على تعزيز الشراكات وتطوير الرسائل التوعوية، والاستفادة من المنصات الرقمية في نشر هذه القيمة، مشيداً سموه بما حققته الجمعية خلال الدورة الأولى لمجلس الإدارة، والشراكات التي أبرمتها لاسيما في القطاع الرياضي، متمنياً لمجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية التوفيق في مهام عملهم.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام محمد الدبل شكره باسمه وباسم منسوبي المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم الذي تحظى به الجمعية منذ انطلاقتها، وهو دعم متواصل من سموه، حفز الجمعية لإطلاق عدد من المبادرات، مشيراً لأن الجمعية تعمل مع مختلف القطاعات لترسيخ قيمة الذوق العام في مختلف مناشطها وأعمالها، مشيراً لأن الجمعية تعمل على صياغة خطة استراتيجية تواكب المرحلة الحالية.