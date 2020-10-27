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أمير تبوك يستقبل مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أمير تبوك يستقبل مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=916200
تبوك - فايز السميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري, والذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب سموه بمدير عام الخدمات الطبية،  مؤكداً سموه ما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – والحرص على تطوير الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة, مثنياً على دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة والمستشفيات العسكرية وما تقدمة من خدمات لمنسوبي القوات المسلحة والمواطنين بالمنطقة.
وأعرب الدكتور العامري عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وحرصه للخدمات الطبية التي تقدم للجميع بالمنطقة، .
حضر الاستقبال مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني .

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