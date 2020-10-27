رئيس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يدشن مشروع تطوير المقررات الإلكترونية والاختبارات المحوسبة

المناطق - سكاكا

دشن رئيس جامعة الجوف أ. د. محمد بن عبد الله الشايع مشروع تطوير المقررات الإلكترونية والاختبارات المحوسبة الهادف إلى زيادة أعداد الطلبة في الشعب الدراسية وتخفيض عدد الساعات الدراسية وأعضاء هيئة التدريس؛ مؤكداً أن هذا المشروع المتميز يأتي لمواكبة طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة وجهود وزارة التعليم في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق.

وقال الدكتور الشايع:” ستكون الجامعة سباقة في إطلاق مبادرات نوعية تجمع كفاءة الإنفاق والجودة، كما أن وجود بنك للأسئلة سيضمن عدالة العملية التعليمية، ويعطي مؤشرات حقيقية لمستوى الطلبة في جميع المقررات، ويرفع مستوى اهتمامهم في مقررات الإعداد العام..”.

من جانبه ذكر الدكتور بندر الشمري وكيل الشؤون التعليمية أن مشروع تطوير المقررات الإلكترونية يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق وتصميم مقررات إلكترونية متكاملة من حيث المحتوى والأنشطة واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم.

وأضاف أن المشروع يحقق نواتج التعلم المطلوبة، والوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين من المقررات والاختبارات الإلكترونية داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تجويد مخرجات التعلم وضبط قياس نواتج التعلم والحصول على نتائج الاختبارات بسرعة ودقة. ” كما تتضمن مخرجات مشروع تطوير المقررات الإلكترونية تكوين بنوك أسئلة تراعي الأوزان النسبية ومخرجات التعلم للمقرر، إلى جانب تصميم مقررات إلكترونية ذات جودة عالية تلبي احتياجات الجامعة والمجتمع، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررات الإلكترونية وبناء الاختبارات الإلكترونية، إضافة إلى التقارير الإحصائية التي ينشئها النظام للاختبارات الإلكترونية..”.