عبور 21 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

المناطق - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 21 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر 2020م، تحمل على متنها 262 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية، و135 طنا و200 كيلو غرام، تشتمل على 16,900 كرتون من التمور، تستهدف مناطق: المهرة، وحجة، وحضرموت، وزنجبار.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.