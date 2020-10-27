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أمير منطقة الرياض يدشن حملة 100 يوم للتبرع بالدم

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أمير منطقة الرياض يدشن حملة 100 يوم للتبرع بالدم

أمير منطقة الرياض يدشن حملة 100 يوم للتبرع بالدم
http://almnatiq.net/?p=916209
المناطق - الرياض
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر الحكم اليوم، حملة “100 يوم للتبرع بالدم” والعربات الجديدة، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وتستهدف الحملة رفع مستوى التبرع الطوعي بالدم وصولاً إلى نسبة 100% من المتبرعين الطوعيين لزيادة المخزون الإستراتيجي، وذلك من خلال الوصول لأماكن المتبرعين عبر العربات المجهزة وتعزيز ثقافة التبرع بشكل منتظم، حيث تم تأمين خمس عربات بمواصفات عالمية، ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم، تستهدف 30 متبرعاً يومياً موزعة على وحدات بمدينة الرياض، والخرج، والمجمعة، والدوادمي، ووادي الدواسر.
وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني أن الهدف من هذه العربات هو تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين سعياً إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم. مضيفاً بأنه قد تم إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود.
حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

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