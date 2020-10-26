محافظ بلقرن يترأس اجتماع اللجنة الفرعية لإدارة الدفاع المدني بالمحافظة

المناطق - بلقرن

ترأس سعادة محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله ال حامد اجتماع اللجنة الفرعية لإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلقرن بحضور أعضاء اللجنة مدراء الدوائر الحكومية .

وناقش الإجتماع عدد من المواضيع اهمها طرق التعامل مع الأخطار المحتملة والحالات الطارئة ، ومخاطر الامطار وجريان السيول والابار المكشوفة ، واجراء تمارين فرضية ، ومخاطر الهبوطات الارضية ، ومايتعلق بالمياه من السدود ومشاريع درء مخاطر الامطار وغيرها .

كما ناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات الأخرى ، وخرج بعدة توصيات لازمة مع التأكيد على أهمية دعم أعمال الدفاع المدني في مثل هذه الظروف .