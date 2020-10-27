نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين يستعرض البرنامج العام للمسح الجيولوجي الخميس القادم

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يستعرض معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين , المهندس خالد بن صالح المديفر، في جلسةٍ حوارية عبر الاتصال المرئي ، تحت عنوان “البرنامج العام للمسح الجيولوجي, الركيزة الأساس لتنمية وجذب الاستثمار في قطاع التعدين السعودي” , جوانب البرنامج العام للمسح الجيولوجي، كأحد أكبر برامج المسح الجيولوجي في العالم.

وستوضح الجلسة الحوارية التي تقام فعالياتها بعد غد الخميس , -عن بعد – , برعاية هيئة المساحة الجيولوجية السعودية, أهمية البرنامج كمبادرة رئيسة في تحقيق استراتيجية التعدين في المملكة، فيما تُلقي الضوء على بعض الجهود الرئيسة ، إلى جانب تطوير المنصة الرقمية لقطاع التعدين “تعدين”، وقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، ومكتبة عينات الحفر الوطنية، والتفعيل الكامل لنظام الاستثمار التعديني الجديد في المملكة.

وتستعرض الجلسة جوانب البرنامج العام للمسح الجيولوجي، كأحد أكبر برامج المسح الجيولوجي في العالم، والذي وُقعت عقود تنفيذ المرحلة الأولى منه قبل أيام معدودة بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وعدد من الجهات الوطنية والعالمية ذات الخبرة المشهود لها، بمبلغ يتجاوز 500 مليون ريال سعودي، حيث يعكس هذا البرنامج طموح المملكة ومساعيها لبناء قطاع تعدينٍ عالمي المستوى، وجذب الاستثمار إليه.

ويُشارك في الجلسة، ممثلون عن الجهات المُشاركة في البرنامج العام للمسح الجيولوجي.