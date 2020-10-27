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وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تعليم جازان لتكرم الداعمين للعروض الوطنية والفنية

وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تعليم جازان لتكرم الداعمين للعروض الوطنية والفنية

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وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تعليم جازان لتكرم الداعمين للعروض الوطنية والفنية

وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تعليم جازان لتكرم الداعمين للعروض الوطنية والفنية
http://almnatiq.net/?p=916248
جازان - فضة عطيف

رعى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للشؤون التنموية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي بعد ظهر اليوم ، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة د.إبراهيم أبوهادي حفل تكريم الداعمين للعروض الفنية والوطنية للإدارة العامة للتعليم وذلك بمقر سينما امباير بالراشد مول .
وشهد الحفل عدداً من الفقرات المتنوعة حيث قدمت الطالبة لانا عبدالله أبوطالب عزفاً موسيقياً رائعاً للنشيد الوطني عقب ذلك شاهد الحميع لوحة وطنية فنية من كلمات الشاعرين الحسن خيرات ومجيب الرحمن مذكور بالإضافة لعرض مرئي إبداعي لرحلة جازان الإنسان والحضارة، واختُتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة والرعاة والداعمين.
وأشاد “البناوي” في ختام التكريم بالجهود التي تقدمها إدارة تعليم جازان في المحافل الفنية والوطنية، متمنيا للجميع التوفيق.

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