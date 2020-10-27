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«الاستئناف الإدارية» بالمدينة تلغي قرار تغريم طبيب 70 ألف ريال

«الاستئناف الإدارية» بالمدينة تلغي قرار تغريم طبيب 70 ألف ريال

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«الاستئناف الإدارية» بالمدينة تلغي قرار تغريم طبيب 70 ألف ريال

«الاستئناف الإدارية» بالمدينة تلغي قرار تغريم طبيب 70 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=916252
المناطق_متابعات

كشفت  المحامية القانونية هيفاء العنزي، أن محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة ألغت قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بتغريم طبيب 70.000 ريال على خلفية مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المحامية العنزي «تمت دراسة قرار اللجنة ومراجعة جوانبه القانونية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وتأسيس الدفوع على ضوء ما تمت ملاحظته من أوجه اعتراض يمكن الدفع بها أمام محكمة الاستئناف الإدارية؛ كونها جهة الاختصاص في النظر في التظلمات على القرارات المتعلقة بمخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، وعلى ضوء ذلك تم تقديم الاعتراض وعقدت المحكمة جلسة للنظر في الاعتراض حيث قبلته من الناحية الشكلية وقررت إلغاء القرار محل التظلم».

وأكدت العنزي أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية يؤكد ما يتمتع به قضاء ديوان المظالم من الاستقلالية والحياد في نظر التظلمات، وهو جزء من رقابة المحاكم الإدارية على القرارات التي تصدر من جهات الإدارة متى كان التظلم فيها مبنياً على عيب عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.

وتابعت «كذاك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح».

وكانت  قد نشر خبراً («تغريدات مسيئة» تغرم طبيباً 70 ألف ريال) أفادت فيه بصدور قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، بمعاقبة طبيب بغرامة مالية قدرها 70 ألف ريال، على خلفية مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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