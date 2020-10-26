احدث الأخبار

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم والتدريب التقني
منطقة القصيم
 السعودية تلغي نظام الكفالة وتستبدله بعقد عمل منظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد .. والإعلان خلال أسبوع
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق مبادرة “توطين مهنة الصيد” بمرفأ الصيادين في الشقيق
أبرز المواد
 الخطيب : قطاع السياحة يستوعب نحو مليون فرصة عمل جديدة حتى عام ٢٠٣٠
أبرز المواد
 نقل الرئيس الجزائري إلى المستشفى
أبرز المواد
 إخلاء منطقة قوس النصر في باريس بعد تحذير من وجود قنبلة
أبرز المواد
 الهلال يتخطى أبها بسهولة ويتأهل إلى النهائي الأغلى
أبرز المواد
 «الاستئناف الإدارية» بالمدينة تلغي قرار تغريم طبيب 70 ألف ريال
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تعليم جازان لتكرم الداعمين للعروض الوطنية والفنية
منطقة جازان
 أكثر من 8 آلاف طن من التمور تم بيعها في ” موسم تمور المدينة ” والعجوة أبرزها
منطقة المدينة المنورة
 نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين يستعرض البرنامج العام للمسح الجيولوجي الخميس القادم
أبرز المواد
 وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون اجتماعهم السابع والثلاثين عبر الاتصال المرئي
أبرز المواد
أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم والتدريب التقني

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم والتدريب التقني

منطقة القصيم
السعودية تلغي نظام الكفالة وتستبدله بعقد عمل منظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد .. والإعلان خلال أسبوع

السعودية تلغي نظام الكفالة وتستبدله بعقد عمل منظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد .. والإعلان خلال أسبوع

أبرز المواد
“البيئة” تطلق مبادرة “توطين مهنة الصيد” بمرفأ الصيادين في الشقيق

“البيئة” تطلق مبادرة “توطين مهنة الصيد” بمرفأ الصيادين في الشقيق

أبرز المواد
الخطيب : قطاع السياحة يستوعب نحو مليون فرصة عمل جديدة حتى عام ٢٠٣٠

الخطيب : قطاع السياحة يستوعب نحو مليون فرصة عمل جديدة حتى عام ٢٠٣٠

أبرز المواد

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم والتدريب التقني

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم والتدريب التقني
http://almnatiq.net/?p=916275
المناطق_بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم بمكتبه بمقر الإمارة ، توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم.

ووقع المذكرة مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح من جانب التعليم ، ومن جانب التدريب التقني مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل ، وتوحيد الجهود ، من خلال السعي الجاد لتوظيف المتدربين المتميزين لدى المقاولين والمشغلين العاملين لديهم وفق الفرص الوظيفية المتاحة ، وتفعيل العمل التطوعي والمسئولية الاجتماعية بالمنطقة للبنين والبنات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، والاستفادة من المقرات والمنشآت التعليمية والرياضية بين الطرفين وفق الإمكانيات المتاحة.

فيما شهد سموه أيضاً توقيع استكمال عقود مشاريع الأمن والسلامة التابعة لتعليم المنطقة ، لجميع مباني مدارس البنين والبنات الحكومية ومكاتب التعليم في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، بمبلغ 16 مليون ريال، لتصل القيمة الإجمالية للمشاريع السلامة إلى أكثر من 48 مليون ريال.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية في تعليم القصيم عبدالمحسن الحربي أن تلك المشاريع ، تم خلالها تأمين مستلزمات الأمن والسلامة لمعظم مدارس ومكاتب تعليم القصيم ، منها تجهيز 1500 مدرسة ، مشيراً إلى أن المشاريع الحالية ستوفر تركيب كاميرات مراقبة في المباني المدرسية والمكاتب التعليمية ، إلى جانب أجهزة الربط المركزي ، وتجهيز مخارج وأبواب للطوارئ ، ومضخات وصناديق وطفايات وأجهزة إنذار للحريق ، بالإضافة إلى الزي الموحد للحراسات الأمنية في المباني المدرسية.

وأشاد سمو أمير القصيم بما تشهده قطاعات المنطقة من تكامل بينهما ، وبالجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، في الاهتمام بتأمين وسائل الأمن والسلامة المدرسية ، وإيجاد بيئة تعليمية آمنة , مشيداً بما تشهده قطاعات المنطقة من تكامل وتكاتف , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

حضر التوقيع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع , ومساعد مدير إدارة تعليم المنطقة عبدالرحمن الصمعاني.

روابط ذات صلة

انطلاق مهرجان عدسة وريشة الأول بمنطقة القصيم … الخميس المقبل

انطلاق مهرجان عدسة وريشة الأول بمنطقة القصيم … الخميس المقبل
وزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفيوزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

وزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفيوزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي
أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع مركز حفظ وإكثار النباتات المحلية

أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع مركز حفظ وإكثار النباتات المحلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*