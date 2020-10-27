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بيتروس: قدمنا مباراة كبيرة.. وقاتلت من أجل جماهير النصر

بيتروس: قدمنا مباراة كبيرة.. وقاتلت من أجل جماهير النصر
http://almnatiq.net/?p=916286

أبدى محترف النصر البرازيلي بيتروس ماثيوس، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم الثلاثاء، على الأهلي بهدفين لهدف، وتأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال بيتروس في تصريح تلفزيوني: “قدمنا مباراة مميزة، وأمس جماهير الأهلي تفاعلت معي في مواقع التواصل وأقول لهم وأنتم قاتلتم من أجلي، لذلك أنا أقاتل من أجلكم، وسنواصل العمل لتقديم نتائج أفضل في الفترة المقبلة، تصريح مدرب الأهلي عن الفوز علينا أسهل أدخل في نفوسنا التأهل”.

وأضاف: أنا أكدت أننا سوف نفوز في مباراة اليوم، وأوفينا بوعدنا، والنصر يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين، والنصر فريق قوي، لذلك يجب أن يفوز في كل المباريات.

من جانبه، عبر محترف النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، وقال: دخلنا المباراة في ظروف صعبة، من غيابات وإصابات، ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع والعمل الجماعي من جميع اللاعبين.

وأضاف: “النهائي بالنسبة لي هو مهم جداً، وسنسعى للتألق وتحقيق الفوز”.

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