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قبل ساعات من مواجهة ميسي.. رونالدو لا يزال “إيجابيا”

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قبل ساعات من مواجهة ميسي.. رونالدو لا يزال “إيجابيا”

قبل ساعات من مواجهة ميسي.. رونالدو لا يزال “إيجابيا”
http://almnatiq.net/?p=916304
المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحفية في إيطاليا والبرتغال، أن فحص الكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا تزال نتيجته إيجابية، عشية مواجهة يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ولم يصدر أي بيان رسمي يؤكد غياب النجم البرتغالي حتى الآن، عن المواجهة المرتقبة ضد غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت إذاعة “تي في إي” البرتغالية إن رونالدو “خضع لفحص للكشف عن كوفيد 19 جاءت نتيجته إيجابية مرة جديدة”.

وأشارت إلى أن المهاجم ينتظر حاليا فحصا آخر أجراه الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، إذا جاءت نتيجته إيجابية سيغيب بالتالي عن المباراة ضد برشلونة.

وأعلن عن إصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوعين، خلال تواجده مع منتخب بلاده، وخضع للحجر الصحي منذ عودته إلى إيطاليا.

وبحسب الإذاعة، فإن نتيجة رونالدو جاءت إيجابية خلال 18 فحصا خضع له للكشف عن فيروس كورونا.

في المقابل، أكدت شبكة “سكاي سبورت” وصحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطاليتان أن نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية، وسيغيب عن المباراة ضد برشلونة.

وغاب رونالدو عن 3 مباريات لفريقه، من بينها ضد دينامو كييف الأوكراني في مستهل مشواره في دوري الأبطال، وفاز فيها يوفنتوس بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.

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