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الجيش اليمني يحرز تقدما نحو مركز محافظة الجوف

الجيش اليمني يحرز تقدما نحو مركز محافظة الجوف
http://almnatiq.net/?p=916310
المناطق - الرياض

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، وذلك عقب معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش استعادت مساحات واسعة شرق منطقة بير المرازيق القريبة من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، خلال عملية عسكرية ناجحة انطلقت اليوم من عدّة محاور في ساعات الصباح الأولى.
وأسفرت المعارك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا المدعومة من إيران، وأسر آخرين من قبل الجيش.

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