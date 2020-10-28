بعد تحذير من وجود قنبلة.. إغلاق منطقة قوس النصر في باريس

بعد تحذير من وجود قنبلة.. إغلاق منطقة قوس النصر في باريس

أبرز المواد
أخبار سارة عن لقاح أكسفورد ترفع آمال الخروج من أزمة كورونا

أخبار سارة عن لقاح أكسفورد ترفع آمال الخروج من أزمة كورونا

أبرز المواد
الجيش اليمني يحرز تقدما نحو مركز محافظة الجوف

الجيش اليمني يحرز تقدما نحو مركز محافظة الجوف

أبرز المواد
قبل ساعات من مواجهة ميسي.. رونالدو لا يزال “إيجابيا”

قبل ساعات من مواجهة ميسي.. رونالدو لا يزال “إيجابيا”

أبرز المواد

بعد تحذير من وجود قنبلة.. إغلاق منطقة قوس النصر في باريس

بعد تحذير من وجود قنبلة.. إغلاق منطقة قوس النصر في باريس
http://almnatiq.net/?p=916314
المناطق - الرياض

قال متحدث باسم الشرطة لرويترز اليوم الثلاثاء إن المنطقة المحيطة بقوس النصر في وسط باريس أُخليت وتم إغلاقها بعد تحذير من وجود قنبلة.

وأضاف أن خطوط قطارات الأنفاق في المنطقة تتم إخلاؤها وإغلاقها أيضا، وسط إجراءات أمنية مكثفة تشهدها البلاد عقب مقتل مدرس فرنسي عرض على تلاميذه صورا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

وأظهرت صور أفرادا من الشرطة الفرنسية وهم يضعون علامات تحذيرية من الاقتراب من المكان، كما أغلقت بأشرطة النايلون الشوارع المؤدية إلى محطات مترو الأنفاق في المكان.

ويأتي التحذير من وجود قنبلة، بعد ساعات قليلة من تشديد فرنسا الإجراءات الأمنية في الأماكن الدينية، في حين قال وزير الداخلية اليوم الثلاثاء إن البلاد تواجه مخاطر “عالية جدا” تشكلها التهديدات الإرهابية.

ودعت الشرطة الوطنية الفرنسية إلى زيادة الأمن في المواقع الدينية في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، مشيرة بشكل خاص إلى التهديدات عبر الإنترنت من جانب من وصفتهم بالمتطرفين ضد المسيحيين والمسلمين الفرنسيين المعتدلين، على حد تعبيرها.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، لراديو فرانس-إنتر، إن التهديد الإرهابي ما زال “كبيرا للغاية، لأن لدينا الكثير من الأعداء من داخل البلاد وخارجها”.

روابط ذات صلة

أخبار سارة عن لقاح أكسفورد ترفع آمال الخروج من أزمة كورونا

أخبار سارة عن لقاح أكسفورد ترفع آمال الخروج من أزمة كورونا
الجيش اليمني يحرز تقدما نحو مركز محافظة الجوف

الجيش اليمني يحرز تقدما نحو مركز محافظة الجوف
قبل ساعات من مواجهة ميسي.. رونالدو لا يزال “إيجابيا”

قبل ساعات من مواجهة ميسي.. رونالدو لا يزال “إيجابيا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*