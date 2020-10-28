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السفير المعلمي يرأس اجتماع للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

السفير المعلمي يرأس اجتماع للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=916322
المناطق - الرياض

ترأس معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الاجتماع الحادي والعشرون للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والذي عقد اليوم افتراضياً بمشاركة 21 دولة عضو في المجلس، إلى جانب مشاركة الاتحاد الأوروبي كعضو.
وجرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في أعمال مركز مكافحة الإرهاب وبرامجه ومشاريعه بما في ذلك الأداء الموضوعي والمالي والتقرير السنوي، ومشاريع بناء القدرات للدول الأعضاء وإستراتيجيات المركز وذلك لتقديم المشورة للمدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
حضر الاجتماع رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة نداء أبوعلي.

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