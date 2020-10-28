الاتفاق يستأنف تحضيراته.. ويفتح ملف أبها

المناطق - فتحيه العبدالله

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد الله الدبل بالنادي، تحضيراً لمواجهة مضيفه أبها ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/2021.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين لياقية وقائية، ثم قسم المدرب الوطني خالد العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية ومنها اللعب على 6 أبواب صغيرة، واختتم المران بمناورة على ثلثي الملعب.

يذكر بأن الاتفاق سيحل ضيفاً على أبها عند الساعة 6:15 من مساء يوم السبت المقبل على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة.