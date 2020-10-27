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تعليم تبوك يستعد للاحتفاء بالذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

تعليم تبوك يستعد للاحتفاء بالذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

منطقة تبوك

تعليم تبوك يستعد للاحتفاء بالذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

تعليم تبوك يستعد للاحتفاء بالذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=916326
تبوك - فايز السميري:

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم الاجتماع الخاص بلجنة الاستعداد لفعالبات الاحتفاء بالذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- وذلك بحضور مساعديه للشؤون التعليمية ” بنين وبنات” والمساعد للمدرسية ومديري الإدارات المعنية.
وأكد مدير التعليم على أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية المهمة، وتفعيل المنصات التعليمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك وتعزيز الانتماء الوطني وتنميةً للقيم الوطنية وتذكيراً بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
ووصف مدير تعليم تبوك الذكرى السنوية السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد بالمناسبة العظيمة، حيث في مثل هذا اليوم بايع فيه أفراد الشعب السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للبلاد وهي ذكرى يفاخر بها الجميع ويسعد بالاحتفاء من خلالها بالمواقف العظيمة لملك الحزم والعزم التي أثبتت للجميع حنكة قائد جعل من أمن وسلامة بلاده ورفاهية ورخاء مواطنيه همه الأول وشغله الشاغل.

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