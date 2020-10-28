نائب أمير الشرقية: نموذج الرعاية الصحي الجديد يعزز الجهود الوقائية ويدعم التحول لمجمتع حيوي

المناطق - فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن التحول لنموذج الرعاية الصحي الجديد يسهم في خفض نسب الحالات الخطرة، والأمراض المزمنة في المجتمع، ويدعم التحول نحو مجتمع حيوي، يتمتع أفراده بصحة جيدة، في ظل قيادة رشيدة هيأت الكثير لمنشآت طبية رائدة، تقدم خدماتها بكفاءة واقتدار.

وذلك في لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) برئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي الأستاذ عصام المهيدب والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز الغامدي، اللذين قدما لسموه عرضاً موجزاً عن التقدم في خطط التجمع، والمبادرات المنفذة حالياً.

مشيداً سموه بالقفزات التي حققها التجمع نحو تقديم خدمات صحية متنوعة، يراعى فيها سهولة الوصول إلى المستفيد، والتحسين المستمر لتجربته، والعمل على تعزيز الوقاية والتوعية، وترسيخ العادات الصحية الإيجابية، متمنياً سموه لمنسوبي التجمع التوفيق.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي الأستاذ عصام المهيدب، عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما للتجمع منذ انطلاقته، وحرصهما على أن يكون التجمع عنصراً رئيسياً في التحول المنشود للقطاع الصحي في المنطقة الشرقية، وأن تتطور خدماته بما ينعكس على راحة المستفيد.