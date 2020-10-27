18 عام حافلة بالبذل والعطاء بجمعية الدعوة والإرشاد بدومة الجندل

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تستمر جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة دومة الجندل بالبذل و العطاء طيلة 18 عام وذلك منذ إنشاء المكتب في عام 1423 وحتى عام 1441 حيث سجل الكثير من الإنجازات المنفذة طيلة الأعوام السابقة .

وشمل تقرير الإنجازات تنفيذ 21 ألف و 538 درس و محاضرة وتنفيذ عدد 10709 كلمة وعظية و تنفيذ 643 ندوة علمية و تنفيذ 680 دورة تعليمية و تنفيذ 2352 مسابقة وتنفيذ 13032 لقاء تعريفي و تنفيذ 12 مخيم إفطار صائم لشهر رمضان المبارك وعدد 111107 تنقلات تخدم الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات .

وتم تسيير 11 رحلة لأداء فريضة الحج وعدد 56 رحلة لأداء العمرة وعدد 270 رحلة تعليمية و تنفيذ عدد 179 رحلة ترفيهية و بلغ عدد الداخلين في الإسلام 2949 مسلم جديد و توزيع عدد 193036 وجبة غذائية وتم توزيع مليون و 255 ألف و 573 مصحف وتوزيع عدد 2 مليون و 218 ألف و 424 كتاب .

وتم توزيع 140561 شريط وتوزيع مليون 541 ألف و 975 نشرة دعوية وتوزيع عدد 93092 حقيبة دعوية وتوزيع 112093 هدية وبلغ عدد التسجيلات الدعوية 182 تسجيل وإقامة عدد 18 معرض دعوي .

وتأتي هذه الإنجازات المنفذة بفضل الله ثم بدعم لا محدود من أجهزة الدولة – حفظها الله – وعلى رأسها وزارة الشؤون الإسلامية، وأهل الخير والجود من أبناء المحافظة وخارجها، وفريق العمل من أعضاء المجلس والمتعاونين معهم سائلين الله الرضا والقبول .

ويمكنك التبرع والدعم عبر التحويل لحساب جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة دومة الجندل بمصرف الراجحي رقم

SA0780000213608010094038