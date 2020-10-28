توضيح من الموارد البشرية حول «تغييرات العلاقات التعاقدية العمالية»

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أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، أن الوزارة تعمل على مبادرات عديدة لتنظيم وتطوير سوق العمل. وعلق «الهزاني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» على ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة. وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها. وتهيب الوزارة بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.