احدث الأخبار

«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
أبرز المواد
 حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا
أبرز المواد
 اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب وقراصنة يعرضون كشف معلومات سرية
أبرز المواد
 «المرور» يقبض على عدد من قائدي المركبات بجدة ويكشف عن مخالفاتهم
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن 6 إرشادات مهمة للتحكم بضغط الدم المرتفع
أبرز المواد
 توضيح من الموارد البشرية حول «تغييرات العلاقات التعاقدية العمالية»
أبرز المواد
 الكشف عن التصاميم الأولية لمحمية «شرعان»
أبرز المواد
 أكثر من 10 آلاف وفاة بكورونا في كندا
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية وشمال المملكة
أبرز المواد
 18 عام حافلة بالبذل والعطاء بجمعية الدعوة والإرشاد بدومة الجندل
منطقة الجوف
 نائب أمير الشرقية يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود لرياضة الهجن
المنطقة الشرقية
«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته

«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته

أبرز المواد
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

أبرز المواد
حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا

حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا

أبرز المواد
اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب وقراصنة يعرضون كشف معلومات سرية

اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب وقراصنة يعرضون كشف معلومات سرية

أبرز المواد

توضيح من الموارد البشرية حول «تغييرات العلاقات التعاقدية العمالية»

توضيح من الموارد البشرية حول «تغييرات العلاقات التعاقدية العمالية»
http://almnatiq.net/?p=916343
المناطق_الرياض

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني،  أن الوزارة تعمل على مبادرات عديدة لتنظيم وتطوير سوق العمل. وعلق «الهزاني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» على ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة. وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها. وتهيب الوزارة بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

روابط ذات صلة

«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته

«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا

حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*