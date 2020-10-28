احدث الأخبار

«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
أبرز المواد
 حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا
أبرز المواد
 اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب وقراصنة يعرضون كشف معلومات سرية
أبرز المواد
 «المرور» يقبض على عدد من قائدي المركبات بجدة ويكشف عن مخالفاتهم
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن 6 إرشادات مهمة للتحكم بضغط الدم المرتفع
أبرز المواد
 توضيح من الموارد البشرية حول «تغييرات العلاقات التعاقدية العمالية»
أبرز المواد
 الكشف عن التصاميم الأولية لمحمية «شرعان»
أبرز المواد
 أكثر من 10 آلاف وفاة بكورونا في كندا
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية وشمال المملكة
أبرز المواد
 18 عام حافلة بالبذل والعطاء بجمعية الدعوة والإرشاد بدومة الجندل
منطقة الجوف
 نائب أمير الشرقية يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود لرياضة الهجن
المنطقة الشرقية
«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته

«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته

أبرز المواد
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

أبرز المواد
حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا

حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا

أبرز المواد
اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب وقراصنة يعرضون كشف معلومات سرية

اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب وقراصنة يعرضون كشف معلومات سرية

أبرز المواد

اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب وقراصنة يعرضون كشف معلومات سرية

اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب وقراصنة يعرضون كشف معلومات سرية
http://almnatiq.net/?p=916355
المناطق_وكالات

تعرض الموقع الإلكتروني لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاختراق لفترة وجيزة أمس الثلاثاء.

وتم استقبال زوار الموقع برسالة تقول إنه تم الاستيلاء على الموقع، وأن القراصنة حصلوا على أجهزة متعددة مع إمكانية الوصول إلى محادثات سرية لترامب وأفراد عائلته.

وجاء في رسالة على الموقع: اليوم هو الوقت الذي يمكن للعالم كله أن يقرر ما إذا كان يريد أن يعرف الحقيقة أم لا.

وأبلغت الرسالة زوار الموقع بأنه سيتم كشف تلك المعلومات إذا تم الدفع للقراصنة بالعملة المشفرة، أو أن الزوار يمكن أن يدفعوا مقابل عدم نشر المعلومات.

وبدا أنه تم استعادة موقع الحملة مساء الثلاثاء. ولم يعلق ترامب أو البيت الأبيض على عملية القرصنة.

روابط ذات صلة

«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته

«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا

حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*