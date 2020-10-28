وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث عن توفر وظائف شاغرة للعمل في فروعه في كل من الرياض – جدة – المدينة المنورة لحملة مختلف المؤهلات.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات التالية:

الوظائف الشاغرة في فرع الرياض :

محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب -مساعد اداري ثاني-ممثل اول خدمات المرضى المراجعين-مهندس معماري أول-مهندس معماري ثاني-مركب سجاد أول-رئيس قسم العيون.

صيدلاني سريري – (وظيفتان )-أخصائي الصيدلية السريرية-منسق أبحاث سريرية-

أخصائي علاج طبيعي الأبحات السريري-استشاري علم الأشعة التدخلية-استشاري – سيكولوجيه الازدراع-محلل مستودع البيانات.

مساعد أخصائي تغذية-كهربائي ثاني-فني الحالات الطارئة-محلل نظم المستخدم النهائي-

محلل تقارير المؤسسه-رئيس- الامتثال للعقد-رئيس مخاطر – المالية – الاستراتيجية والحوكمة-رئيس- الامتثال التنظيمي-سكرتير أول – ( 8 وظائف )-سكرتير ثاني-أخصائي موارد بشرية-فني مختبر-مدير قسم قاعدة البيانات.

محلل التحكم بالقوى البشرية والوظائف-فيزيائي طبي ثاني-أخصائي مختبر – (وظيفتان )-

مساعد رعاية مرضى-مخطط صيدلاني أول-صيدلاني أول – (وظيفتان )-زميل دراسات عليا-

منسق مشروع ثاني – (وظيفتان )-منسق ضمان الجودة – خدمات الغذاء-أخصائي العلاج بالاشعة-اختصاصي سجلات-مساعد أبحاث.

كبير أخصائي تروية قلبية-كبير التقنيين الطبيين – ( 4 وظائف )-كبير محللي الشبكات-اخصائي علاج وظيفي أول-كبير محللي التخطيط-مهندس موقع (كهربائي)-مهندس موقع (ميكانيكي)-مهندس موقع (انشائي/ مدني)-طبيب متخصص-ممرض أول – (3 وظائف)-

مشرف وحدة علم الخلايا.

مشرف قسم خدمات الطعام-مشرف خدمات العمال-مشرف المختبر الطبي-مشرف قسم تمديدات الانابيب و الغازات الطبية-مشرف جمع العينات-مقدم طعام.

الوظائف الشاغرة في فرع جدة :

استشاري مساعد التخدير

استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين

استشاري طب الطوارئ

رئيس تمريض

ممرض أول – ( 4 وظائف )

ممرض ثالث – ( 5 وظائف )

أخصائي التصوير الاشعاعي

أخصائي تصوير الاشعة الصوتي

الوظائف الشاغرة في فرع المدينة المنورة :

مساعد أول طب العيون

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist